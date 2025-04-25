Шойгу рассказал про увеличение числа преступлений, связанных со сбытом наркотиков

Власти активизировали борьбу с ростом числа таких правонарушений РФ с настороженностью относится к ситуации с наркопреступностью, однако власти страны активизируют борьбу с ростом числа таких правонарушений.
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