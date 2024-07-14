Власти Сочи планируют заменить городские маршрутки на автобусы большого класса

Власти Сочи планируют заменить городские маршрутки на автобусы большого классаВ мэрии Сочи после анализа дорожной сети определят перечень маршрутов на улицах курорта, где возможно ввести новые электробусы большого класса.
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