В ЦРУ прокомментировали гибель сына замдиректора ведомства на войне на Украине ЦРУ подтвердило гибель 21-летнего Майкла Глосса, сына замдиректора по цифровым инновациям Джулиан Галлины, весной 2024 года на Украине, сообщил NBC News.
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