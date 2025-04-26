В ЦРУ прокомментировали гибель сына замдиректора ведомства на войне на Украине ЦРУ подтвердило гибель 21-летнего Майкла Глосса, сына замдиректора по цифровым инновациям Джулиан Галлины, весной 2024 года на Украине, сообщил NBC News.