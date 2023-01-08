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Президент Вучич: НАТО отклонил запрос Сербии на введение контингента полиции и армии в Косово

Президент Вучич: НАТО отклонил запрос Сербии на введение контингента полиции и армии в Косово

Североатлантический альянс отклонил запрос Белграда на введение контингента полиции и Вооруженных сил на территорию Косово.

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