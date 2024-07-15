Угрозы Южных морей: Течения-убийцы и водоросли, лишающие памяти Ирэн ОрлонскаяВ настоящее время сезон отпусков находится в разгаре, и россияне активно отправляются на юг, в основном выбирая Черное море в качестве популярного туристического направления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии