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Meta заплатит $16,7 млрд по иску 48 штатов о защите детей в соцсетях

Meta заплатит $16,7 млрд по иску 48 штатов о защите детей в соцсетях

Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms достигла соглашения об урегулировании коллективного иска 48 штатов, обвинивших компанию в нарушениях в отношении несовершеннолетних пользователей.

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