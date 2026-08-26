Meta заплатит $16,7 млрд по иску 48 штатов о защите детей в соцсетях

Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms достигла соглашения об урегулировании коллективного иска 48 штатов, обвинивших компанию в нарушениях в отношении несовершеннолетних пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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