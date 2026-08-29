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Льюис Хэмилтон: Ferrari уже нашла верную формулу развития

Ferrari Семикратный чемпион мира Ф1 Льюис Хэмилтон заявил, что многочисленные изменения, проведённые в Ferrari за последнее время, помогли команде найти правильное направление развития.

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