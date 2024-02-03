Дневник разработчиков Skull and Bones: «Создание мира пиратства» в Ubisoft Singapore В пред...

Дневник разработчиков Skull and Bones: «Создание мира пиратства» в Ubisoft SingaporeВ преддверии ОБТ (оно же ранний доступ) и релиза создатели приключенческого экшена Skull and Bones рассказали о своей работе в дневнике разработчиков: первый выпуск назвали «Создание мира пиратства».