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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Дневник разработчиков Skull and Bones: «Создание мира пиратства» в Ubisoft Singapore В пред...

Дневник разработчиков Skull and Bones: «Создание мира пиратства» в Ubisoft Singapore В пред...

Дневник разработчиков Skull and Bones: «Создание мира пиратства» в Ubisoft SingaporeВ преддверии ОБТ (оно же ранний доступ) и релиза создатели приключенческого экшена Skull and Bones рассказали о своей работе в дневнике разработчиков: первый выпуск назвали «Создание мира пиратства».

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