Вечная война: почему конфликт США и Ирана не закончится до выборов

Шесть месяцев назад, 28 февраля, Дональд Трамп начал военную операцию против Ирана. Тогда в Белом доме обещали, что кампания займёт «несколько недель».
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