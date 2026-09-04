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Аргументы недели

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Вечная война: почему конфликт США и Ирана не закончится до выборов

Вечная война: почему конфликт США и Ирана не закончится до выборов

Шесть месяцев назад, 28 февраля, Дональд Трамп начал военную операцию против Ирана. Тогда в Белом доме обещали, что кампания займёт «несколько недель».

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