Люди массово бегут с авиашоу

Погода испортила планы зрителей авиашоу в Мочище. В воскресенье, 28 июля, на аэродроме «Мочище» проходит авиационный фестиваль «За нашу Победу – на взлет!» Из-за проливного дождя новосибирцы и гости города не смогли получить удовольствие от зрелища.