Проекты индустриального строительства реализуют в Москве по программе стимулирования МПТ

На развитие индустриального потенциала Москвы в рамках программы стимулирования мест приложения труда привлекут свыше 210 миллиардов рублей инвестиций, по ней возведут более 820 тысяч квадратных метров промышленной недвижимости.
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