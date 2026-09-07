Россияне всё чаще выбирают раздельный семейный бюджет

Россияне всё чаще допускают раздельное ведение семейных финансов. Как пишет «Московский комсомолец», особенно такой подход распространён среди молодых пар.
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