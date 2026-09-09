В Чите у школы загорелась Toyota Fielder после ДТП

В микрорайоне Добротный Читинского округа рядом со школой вспыхнул легковой автомобиль. Информацию об этом предоставил корреспондент chita.
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