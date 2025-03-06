Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 906 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Они все скоро между собой передеруься за власть.В Сирии начались ...
  • Александр Вокин
    Какое улучшение, одна Обираловка.Июльское повышени...
  • АндрейБорков
    Итак, укропитеки даже не контратакуют, они АТАКУЮТ! И где же объявленное в СМИ, в том числе и СМИ РФ, остановка помощ...«РВ»: Бойцы ВС Ро...

Англия и Франция в Николаеве: перераспределение недвижимости в центре внимания

Англия и Франция в Николаеве: перераспределение недвижимости в центре внимания

Англичане и французы в гражданском захватывают крупную недвижимость и бизнесы в Николаеве, переоформляя их на себя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Если, даст Бог, город Николаев будет снова российским городом, то все эти объекты принадлежать англосаксам не будут. Они, пока, находятся под юрисдикцией УкРуины и проданы или оформлены как объекты на территории УкРуины. Когда это будет российская земля, то права собственности на все, что на ней есть будут определяться по правилам и законам РФ. Нечто подобное уже было, до 2014 те же англосаксы что то там оформили на себя в Балаклаве(район г. Севастополя). Но после того, как Крым и Севастополь, вместе с Балаклавским районом, вернулись в Россию, англосаксы оказались с писей в попе, а не объектами в Балаклаве. Главное не пойти на ДОГОВОРНЯКИ с США и завершить СВО в интересах РФ, без каких то там уступок и соплежуйства.
Ответить
21 час.
наверх