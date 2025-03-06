АндрейБорков

Если, даст Бог, город Николаев будет снова российским городом, то все эти объекты принадлежать англосаксам не будут. Они, пока, находятся под юрисдикцией УкРуины и проданы или оформлены как объекты на территории УкРуины. Когда это будет российская земля, то права собственности на все, что на ней есть будут определяться по правилам и законам РФ. Нечто подобное уже было, до 2014 те же англосаксы что то там оформили на себя в Балаклаве(район г. Севастополя). Но после того, как Крым и Севастополь, вместе с Балаклавским районом, вернулись в Россию, англосаксы оказались с писей в попе, а не объектами в Балаклаве. Главное не пойти на ДОГОВОРНЯКИ с США и завершить СВО в интересах РФ, без каких то там уступок и соплежуйства.