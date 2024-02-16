Пенсионеру МВД за многомиллионные мошенничества со страховками вынесли приговор в Смоленске

Будучи силовиком, смолянин орудовал в составе преступной группировки по подделке документов Заднепровский районный суд Смоленска в прошлую пятницу вынес приговор бывшему сотруднику полиции Максиму Ананьеву, признав его виновным в мошенничествах в сфере страхования, то есть хищениях чужого имущества путём обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором иному лицу.