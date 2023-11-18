Политика просто с Игорем Таланцевым Странные вещи происходят в главном ВУЗе страны МГУ.
Декана МГУ Шутова обвиняют в саботаже обучения студентов в пользу "Госдепа и ЦРУ" — на защиту встало "Радио Свобода" и "Новая газета"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Странные вещи происходят в МГУ? А в ВШЭ они не менее, а более странные и что? Власть отдала на откуп министерствам образование как и культуру и отслеживать не кому. Идёт обучение, но чему? Как всё у нас заполонили либералы, а Путин такой спокойный и не видит угрозы, а она налицо.
Ответить
4 час.
Александр Ляшенко
Хватит говорить,надо уничтожать "фабрики системной русофобии,которыми, является сегодня большинство высших учебных заведений России, созданных как раз ещё первым поколением иноагентов".Судить за призывы к свержению нынешней власти и за тихий саботаж выполнений Указов Президента. А за диверсионную работу на территории РФ,необходимо судить публично,показывая суд,по федеральным каналам ТВ, и на огромные сроки, вплоть до пожизненного, с обязательной конфискацией всего имущества диверсанта и его ближайших родственников.
Ответить
2 час.
Natalya Dolgushina
30 лет на Россию, СССР, Российскую Империю лили грязь из всех утюгов. включая высокие кафедры. А теперь удивляетесь, что студентам преподают антироссийские преподаватели?!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии