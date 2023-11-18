Декана МГУ Шутова обвиняют в саботаже обучения студентов в пользу "Госдепа и ЦРУ" — на защиту встало "Радио Свобода" и "Новая газета"

Геннадий Бережнов

Странные вещи происходят в МГУ? А в ВШЭ они не менее, а более странные и что? Власть отдала на откуп министерствам образование как и культуру и отслеживать не кому. Идёт обучение, но чему? Как всё у нас заполонили либералы, а Путин такой спокойный и не видит угрозы, а она налицо.