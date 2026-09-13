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Как изменилось валютное поведение россиян к середине 2026 года

Как изменилось валютное поведение россиян к середине 2026 года

Валютный рынок снова напомнил о своей непредсказуемости. Ещё недавно казалось, что россияне окончательно уверовали в покупку долларов и евро, однако к середине лета 2026 года маятник качнулся в противоположную сторону.

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