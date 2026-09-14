«Будто сбросили бомбу»: названы факторы, которые больше всего беспокоят ЕС в Киеве

Перспективы Украины в войне заметно ухудшились за последние недели. Об этом пишет американская газета The Washington Post.
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