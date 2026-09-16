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The Diplomat Star Ato Essandoh Was Worried One Storytelling Decision Would Hurt The Show

The Diplomat Star Ato Essandoh Was Worried One Storytelling Decision Would Hurt The Show

Ato Essandoh, who plays Stuart Hayford on The Diplomat, spoke about this Season 3 storytelling decision that he didn't think would work well.

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