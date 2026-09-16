The Diplomat Star Ato Essandoh Was Worried One Storytelling Decision Would Hurt The Show

Ato Essandoh, who plays Stuart Hayford on The Diplomat, spoke about this Season 3 storytelling decision that he didn't think would work well.
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