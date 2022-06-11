Слово и дело

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Продюсер Лавров заявил, что Лайма Вайкуле жадная до денег

Продюсер Лавров заявил, что Лайма Вайкуле жадная до денег

Певица Лайма Вайкуле из года в год на протяжении долгих лет проводила свой фестиваль в Юрмале. Однако в 2022-м планы поменялись – организаторы заявили о нестабильной обстановке, а фанаты испугались за здоровье артистки после слухов о рецидиве рака.

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