Продюсер Лавров заявил, что Лайма Вайкуле жадная до денег

Певица Лайма Вайкуле из года в год на протяжении долгих лет проводила свой фестиваль в Юрмале. Однако в 2022-м планы поменялись – организаторы заявили о нестабильной обстановке, а фанаты испугались за здоровье артистки после слухов о рецидиве рака.