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Газета.ру

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Mash: певец Мистер Кредо возобновил концерты за гонорар от 5 млн рублей

Mash: певец Мистер Кредо возобновил концерты за гонорар от 5 млн рублей

Певец Мистер Кредо (он же — Mr. Credo) снова собирает популярные залы из-за всплеска интереса к его творчеству среди зумеров.

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