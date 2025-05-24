Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днём тезоименитства

Патриарх Кирилл поблагодарил Владимира Путина за поздравления «У Вас много сфер деятельности, но одно направление хотел бы выделить сегодня особо – это Ваша поддержка русского языка, русской культуры и поддержка взаимоотношений с нашими соотечественниками за рубежом.