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Глава ОПИ Павлов: товар обязаны продать по указанной на ценнике стоимости

Глава ОПИ Павлов: товар обязаны продать по указанной на ценнике стоимости

Покупатель может купить товар по той стоимости, которая указана на ценнике, даже если на кассе сумма оказалась выше, рассказал "Москве 24" председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

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