Главный YouTubе-блогер решил снять самое масштабное шоу в истории. Как его участников увозят в больницы прямо со съемок?

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Весной 2024 года YouTubе-звезда MrBeast (настоящее имя — Джеймс Дональдсон) анонсировал реалити-шоу Beast Games, в котором участники сражаются за самый крупный денежный приз в истории жанра — 5 миллионов долларов.