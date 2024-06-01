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Царьград

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Семья Заворотнюк запретила фотографировать белый открытый гроб актрисы

Семья Заворотнюк запретила фотографировать белый открытый гроб актрисы

Многие пытались возмутиться.Родственники Анастасии Заворотнюк запретили фотографировать ее гроб во время похорон.

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