На благоустройство Феодосии выделено более 143 млн рублей

В Феодосии приступили к благоустройству исторического и туристического центра города. Проект «Феодосийский уезд» получил поддержку в размере 143,3 млн рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
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