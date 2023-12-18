БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Должна ли будет Россия оказать военную помощь Венесуэле против Гайаны?

Должна ли будет Россия оказать военную помощь Венесуэле против Гайаны?

Одна из главных международных интриг последнего времени – это то, почему Вашингтон сквозь пальцы смотрит на проведенный официальным Каракасом референдум, в результате которого две трети единственного англоязычного латиноамериканского государства Гайана де-юре были в одностороннем порядке присоединены к соседней Венесуэле.

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