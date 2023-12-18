Должна ли будет Россия оказать военную помощь Венесуэле против Гайаны?

Одна из главных международных интриг последнего времени – это то, почему Вашингтон сквозь пальцы смотрит на проведенный официальным Каракасом референдум, в результате которого две трети единственного англоязычного латиноамериканского государства Гайана де-юре были в одностороннем порядке присоединены к соседней Венесуэле.