Для экстремального фестиваля в горах Сочи привезли более 100 кубометров снега Натуральный снег доставили с отметки 1600 метров над уровнем моря на главную площадь курорта "Роза Хутор".
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Для экстремального фестиваля в горах Сочи привезли более 100 кубометров снега Натуральный снег доставили с отметки 1600 метров над уровнем моря на главную площадь курорта "Роза Хутор".