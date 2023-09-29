Возвращение резидентов

Ольга ЛЮТОВА В последние месяцы появилось много упоминаний о супружеской паре Андрея Безрукова и Елены Вавиловой, рассказать о которых в одной статье невозможно, но зато можно коснуться нескольких общих моментов их жизни и деятельности в качестве сотрудников службы внешней разведки под прикрытием.