Возвращение резидентов

Ольга ЛЮТОВА В последние месяцы появилось много упоминаний о супружеской паре Андрея Безрукова и Елены Вавиловой, рассказать о которых в одной статье невозможно, но зато можно коснуться нескольких общих моментов их жизни и деятельности в качестве сотрудников службы внешней разведки под прикрытием.
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