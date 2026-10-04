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ИА Реалист

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Пентагон оценивает стоимость окололунных военных систем

Пентагон оценивает стоимость окололунных военных систем

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские вооружённые силы оценивают потенциальные расходы на создание военных средств, предназначенных для работы на окололунной орбите и в космическом пространстве.

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