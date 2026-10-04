Пентагон оценивает стоимость окололунных военных систем

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские вооружённые силы оценивают потенциальные расходы на создание военных средств, предназначенных для работы на окололунной орбите и в космическом пространстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A Израиль проголосо...
- Египет и Саудовск...
- Франция вводит ко...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым