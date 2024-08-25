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Медведев заявил, что Дуров для врагов РФ опасный и непредсказуемый русский

Медведев заявил, что Дуров для врагов РФ опасный и непредсказуемый русский

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что создатель мессенджера Telegram Павел Дуров для врагов России опасный и непредсказуемый русский, отметив, что «Отечество, как и времена, не выбирают».

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