Медведев заявил, что Дуров для врагов РФ опасный и непредсказуемый русский

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что создатель мессенджера Telegram Павел Дуров для врагов России опасный и непредсказуемый русский, отметив, что «Отечество, как и времена, не выбирают».
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