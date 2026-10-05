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Мировое обозрение

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Больше не Das Auto: Немецкий автопром увяз в кризисе

Больше не Das Auto: Немецкий автопром увяз в кризисе

Главное в тезисах: Обвал настроений: отраслевой индекс делового климата Ifo для автопрома Германии рухнул до минус 35 пунктов в сентябре против минус 22 в августе.

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