Группу мигрантов-зоофилов задержали в аэропорту Тюмени

Приезжие из Таджикистана интересовались видео с весьма извращёнными названиями.Сотрудники правоохранительных органов задержали в тюменском аэропорту Рощино группу граждан Таджикистана пытавшихся попасть в Россию.
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