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Аргументы и Факты

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Австрийская оппозиция инициировала запрос из-за тайного груза Киева

Австрийская оппозиция инициировала запрос из-за тайного груза Киева

Австрийская оппозиционная Партия свободы (АПС) направила парламентский запрос в профильные министерства, потребовав объяснить обстоятельства пересечения границы микроавтобусом украинских спецслужб.

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