Восстановление поголовья свиней после вспышки АЧС на Кубани займёт минимум один год

По мнению аналитиков, ситуация не отразится на рынке мясной продукции.Численность поголовья после вспышки африканской чумы свиней, зафиксированной на Кубани в начале сентября, удастся восстановить не раньше, чем через 1 год.
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