Американская нефтянка вяло реагирует на призывы Трампа наращивать добычу Энтузиазм нового президента США в отношении роста добычи пока не нашёл ответной реакции среди американских компаний.
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Американская нефтянка вяло реагирует на призывы Трампа наращивать добычу Энтузиазм нового президента США в отношении роста добычи пока не нашёл ответной реакции среди американских компаний.
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