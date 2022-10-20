Днепропетровский «губернатор»: Ситуация с энергетикой такова, что к аварийному отключению может привести даже одна включенная стиральная машина

Украинские чиновники один за другим призывают граждан к тотальной экономии электроэнергии. Накануне представители киевского режима объявили, что в результате ударов из строя выведено «около 40 процентов всей инфраструктуры электроэнергетики Украины».
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