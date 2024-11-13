Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Депутат парламента Казахстана Уалихан Кайсаров высказал претензии на часть территорий России

Депутат парламента Казахстана Уалихан Кайсаров высказал претензии на часть территорий России

МИХАИЛ  ОНУФРИЕНКО Депутат парламента Казахстана Уалихан Кайсаров высказал претензии на часть территорий России.

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Комментарии
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Yak Vit
Казахия появилась лишь в сталинской Конституции 1937 года. Кстати, привет всем обожателям &quot;отца народов&quot;. До 1937 года в мировой истории никакого государства &quot;Казахстан&quot; и в помине не было. До 1937 года вся территория Казахии принадлежала РСФСР. И с 1922 года (года образования СССР) называлась, кстати, &quot;Киргизская автономная социалистическая республика&quot; в составе РСФСР. КИРГИЗСКАЯ! Пусть сначала с киргизами территориальный вопрос уладит! А то захапали наглым образом себе территорию Киргизии, понимаешь! Обязаны непременно всё вернуть взад! Надо, чтобы кто-нибудь показал этому татупеду-толпойопу карту 1922 года.
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1 д.
f
frior
Может при МИДе сделать сайт и табличку позора , с историческими справками, ссылками на источники. И пусть эти мировые клоуны там ловят свои минуты славы. Есть же медаль за идиотизм. Дарвинская вроде. А я предлагаю медаль Петрушки. При этом официально приглашать на вручение и прилюдно поздравлять «господина соврамши».
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1 д.
Александр Симаков
До 1936 года и казахов-то как таковых не было. Киргиз-кайсаками их называли.
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22 час.

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