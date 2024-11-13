Депутат парламента Казахстана Уалихан Кайсаров высказал претензии на часть территорий России

Yak Vit

Казахия появилась лишь в сталинской Конституции 1937 года. Кстати, привет всем обожателям "отца народов". До 1937 года в мировой истории никакого государства "Казахстан" и в помине не было. До 1937 года вся территория Казахии принадлежала РСФСР. И с 1922 года (года образования СССР) называлась, кстати, "Киргизская автономная социалистическая республика" в составе РСФСР. КИРГИЗСКАЯ! Пусть сначала с киргизами территориальный вопрос уладит! А то захапали наглым образом себе территорию Киргизии, понимаешь! Обязаны непременно всё вернуть взад! Надо, чтобы кто-нибудь показал этому татупеду-толпойопу карту 1922 года.