МИХАИЛ ОНУФРИЕНКО Депутат парламента Казахстана Уалихан Кайсаров высказал претензии на часть территорий России.
Депутат парламента Казахстана Уалихан Кайсаров высказал претензии на часть территорий России
Комментарии
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Yak Vit
Казахия появилась лишь в сталинской Конституции 1937 года. Кстати, привет всем обожателям "отца народов". До 1937 года в мировой истории никакого государства "Казахстан" и в помине не было. До 1937 года вся территория Казахии принадлежала РСФСР. И с 1922 года (года образования СССР) называлась, кстати, "Киргизская автономная социалистическая республика" в составе РСФСР. КИРГИЗСКАЯ! Пусть сначала с киргизами территориальный вопрос уладит! А то захапали наглым образом себе территорию Киргизии, понимаешь! Обязаны непременно всё вернуть взад! Надо, чтобы кто-нибудь показал этому татупеду-толпойопу карту 1922 года.
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1 д.
f
frior
Может при МИДе сделать сайт и табличку позора , с историческими справками, ссылками на источники. И пусть эти мировые клоуны там ловят свои минуты славы. Есть же медаль за идиотизм. Дарвинская вроде. А я предлагаю медаль Петрушки. При этом официально приглашать на вручение и прилюдно поздравлять «господина соврамши».
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1 д.
Александр Симаков
До 1936 года и казахов-то как таковых не было. Киргиз-кайсаками их называли.
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22 час.
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