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Задержанная за шпионаж в штабе НАТО стажерка работала на Китай

Задержанная за шпионаж в штабе НАТО стажерка работала на Китай

Подозревается в шпионаже в пользу Китая, задержанная в Бельгии стажерка НАТО из Канады, об этом 31 июля сообщает канадское издание The Globe and Mail со ссылкой на два источника в сфере национальной безопасности.

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