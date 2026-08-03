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ТМХ сертифицировал дизель-поезд для неэлектрифицированных линий

ТМХ сертифицировал дизель-поезд для неэлектрифицированных линий

Демиховский машиностроительный завод (входит в Трансмашхолдинг, ТМХ) получил сертификат ТР ТС 001/2011 на новый дизель-поезд ДП2Д, предназначенный для неэлектрифицированных линий с переменным пассажиропотоком.

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