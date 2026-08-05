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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ромашина о российских синхронистах на ЧЕ: «Оценю выступление на четверочку. Победы показали, что мы готовы бороться»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию  Светлана Ромашина оценила выступление своих подопечных на чемпионате Европы в Париже.

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