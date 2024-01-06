Назван срок поставки обещанных Данией F-16 на Украину

Украинской стороне придется еще около полугода ждать поставок обещанных Данией истребителей F-16. Уточняется, что дата сместилась с начала 2024 года из-за неготовности Украины к применению этих самолетов.
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