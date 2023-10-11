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В США довольно жёстко высказались об Украине и Израиле: "Жалкий шаг"

В США довольно жёстко высказались об Украине и Израиле: "Жалкий шаг"

Вивек Рамасвами уверен, что объединение помощи Украине и Израилю в настоящий момент просто недопустимоРанее американские источники сообщили, что администрация Джо Байдена не исключает предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта.

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