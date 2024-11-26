Рост цен на сырье вынуждает производителей корректировать выпуск алюминия Глинозем с начала года подорожал практически вдвое, превысив отметку в 700 долларов за тонну.
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Рост цен на сырье вынуждает производителей корректировать выпуск алюминия Глинозем с начала года подорожал практически вдвое, превысив отметку в 700 долларов за тонну.
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