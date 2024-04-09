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Полиция Оренбурга предупредила, что мошенники активизировались на фоне паводка

Полиция Оренбурга предупредила, что мошенники активизировались на фоне паводка

Полиция в Оренбурга предупредила о возможных мошеннических схемах на фоне паводка. Об этом администрация Оренбурга сообщает в Telegram.

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