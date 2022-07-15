Парламентарии предложили премировать регионы РФ за уничтожение борщевика

globallookpress.com/Konstantin Mikhailov/Russian Look Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с письменным предложением поощрять самые активные в борьбе с борщевиком регионы.