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Парламентарии предложили премировать регионы РФ за уничтожение борщевика

Парламентарии предложили премировать регионы РФ за уничтожение борщевика

globallookpress.com/Konstantin Mikhailov/Russian Look Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с письменным предложением поощрять самые активные в борьбе с борщевиком регионы.

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