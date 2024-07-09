Индийский премьер Моди: «Россия - спутница Индии в счастье и горе»

Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Кремль придает «первостепенное значение» визиту Наренды Моди в Россию, поскольку это его первая поездка после парламентских выборов в ИндииTASS/EPA Нарендра Моди снова у руля Индиичитайте на monocle.
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