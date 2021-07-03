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FINA запретила использовать на Олимпийских играх шапочки, разработанные для волос темнокожих спортсменов

Международная федерация плавания (FINA) запретила использовать на Олимпийских играх шапочки для плавания, разработанные компанией Soul Cap специально для волос темнокожих спортсменов.

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