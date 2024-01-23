Собянин: в ТиНАО с 2012 года построили свыше 380 км дорог и 40 переходов

В Новой Москве за 12 лет удалось возвести больше 380 километров дорог и 40 пешеходных переходов. В 2023-м проложили свыше 36 километров магистрали, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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