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Собянин: в ТиНАО с 2012 года построили свыше 380 км дорог и 40 переходов

Собянин: в ТиНАО с 2012 года построили свыше 380 км дорог и 40 переходов

В Новой Москве за 12 лет удалось возвести больше 380 километров дорог и 40 пешеходных переходов. В 2023-м проложили свыше 36 километров магистрали, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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