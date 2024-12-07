Власти Египта и Иордании предложили Башару Асаду покинуть Сирию — WSJ

Предложение президенту Сирии Багару Асаду покинуть страну и создать временный совет совместно с оппозицией, якобы озвучили власти Иордании и Египта заявили обозреватели The Wall Street Journal 6 декабря, сообщает издание.
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